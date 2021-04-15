Заксобрание Прикамья одобрило процедуру многодневного голосования

Пермь, 15 апреля. Депутаты Законодательного собрания Прикамья в первом чтении одобрили законопроект о проведении процедуры голосования в течение нескольких дней. Документ внесен по инициативе краевого избиркома.

Теперь в Пермском крае предусматривается возможность проведения голосования в течение нескольких дней подряд, но не более трех.

«Решение об этом региональная избирательная комиссия принимает в течение десяти дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов. При этом в период многодневных выборов могут применяться дополнительные формы голосования», — сообщили ФАН в пресс-службе ЗС Пермского края.

Также предусмотрены: организация мобильных избирательных участков и выезд комиссий для голосования избирателей, проживающих в отдаленных населенных пунктах.