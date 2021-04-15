Участника картеля на рынке охранных услуг в Прикамье оштрафовали на 2,6 млн рублей

Пермь, 15 апреля. Картельный сговор на рынке охранных услуг выявлен региональным УФАС в Прикамье. В 2018 — 2019 годах медицинские, образовательные учреждения, организации сферы ЖКХ провели 25 аукционов. В результате договоренностей между участниками закупок на всех конкурсных процедурах победило ООО «ЧОП «КАМА-ГРУПП».

В Пермском УФАС России ФАН рассказали, что в этой истории была использована схема «таран».

«Участники быстро друг за другом снижали начальную максимальную цену контракта до экономически необоснованного уровня. Таким образом добросовестные участники аукциона просто не успевали сделать новые ставки», — рассказали в ведомстве.

Также выяснилось, что некоторые из участников картельного сговора существовали только на бумаге. Кроме того, только «КАМА-ГРУПП» имеет лицензию на осуществление охранной деятельности среди всех участников картеля. То есть, остальные организации изначально не отвечали требованиям.

В итоге картель выиграл 25 аукционов на общую сумму более 50 млн. рублей. От их действий пострадали свыше 20 бюджетных учреждений.

«Виновными в нарушении статьи 11 Закона о защите конкуренции были признаны пять участников рынка охранных услуг. Один из них уже понес наказание: ООО «ЧОП «КАМА-ГРУПП» было оштрафовано более чем на 2,6 млн. рублей», — сказал замначальника отдела контроля на товарных рынках пермского УФАС Дмитрий Шилов.

В отношении остальных фигурантов в настоящее время рассматриваются административные дела. Им также грозят штрафные санкции.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что пермское УФАС выяснило, что крупная энергоснабжающая компания ОАО «МРСК Урала» незаконно нарушала сроки установки электросчетчиков. В некоторых случаях потребители были вынуждены полгода ждать подачи электроэнергии.