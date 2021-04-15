Пермский политех отчитался о потраченных в 2020 году 268 млн руб. на оборудование

Пермь, 15 апреля. В 2020 году Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) приобрел новое высокотехнологичное оборудование на сумму 268 млн рублей. Это стало возможным благодаря участию вуза в трех федеральных проектах.

В ПНИПУ ФАН рассказали, что в рамках Федеральной целевой программы развития уникальных научных установок пермский политех закупил для Центра экспериментальной механики оборудование на 68 млн рублей. По Федеральной целевой программе развития Центров коллективного пользования вуз оборудовал Центр наукоемких химических технологий и физико-химических исследований на 87 млн рублей (11 миллионов — собственное финансирование).

В рамках федерального проекта «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в РФ» национального проекта «Наука» на 113 млн рублей (11 миллионов — софинансирование вуза) обновили приборную базу.

Для проведения геомеханических исследований на горно-нефтяном факультете пермский политех закупил новый программно-аппаратный комплекс стоимостью 13,8 млн рублей.

«Такие комплексы активно внедряются в нефтяной отрасли США и Китая, но у оборудования нет аналогов в России», — рассказал пресс-службе вуза декан горно-нефтяного факультета Сергей Галкин.

По его словам, ученые планируют использовать комплекс на скважинах нефтегазодобывающих предприятий РФ. Интерес к совместным исследованиям проявил и Китайский нефтяной университет (Хуадун из Циндао).

В 2020 году ПНИПУ приобрел установки, которые позволят снизить себестоимость продукции в ракетостроительной и авиационной отраслях, вывести на рынок новую продукцию, обеспечить независимость российской промышленности от иностранных технологий. Пермский политех произвел и модернизацию электронного микроскопа Phenom.

«Phenom ProX позволит исследовать элементный состав металлов, сплавов, керамических, минеральных и композиционных материалов. Теперь стало возможным изучать распределение частиц и пор материалов, в том числе высокопластичных», – пояснил кандидат технических наук Михаил Симонов.

Также университет закупил лазерный источник Raycus RFL-C1000 (1000w), 3D-принтер, комплекс для высокотемпературной трехмерной FDM-печати. Для развития сектора студенческой науки в ПНИПУ будет создан Fablab, где обучающиеся на практике смогут реализовывать творческие идеи.