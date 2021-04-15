Ростех организует в Перми производство вакцин и выпуск «Ковид-Глобулина»

Пермь, 15 апреля. В столице Прикамья откроют новое производство вакцин и организуют выпуск препаратов на основе плазмы крови, в том числе – «Ковид-Глобулина» для лечения коронавируса.

Проекты реализуют на базе пермского филиала НПО «Микроген» (входит в фармхолдинг «Нацимбио» Госкорпорации Ростех). Результатом должно стать создание нового производства АКДС-вакцин.

«Работа позволит выпускать в промышленных объемах многокомпонентные инактивированные вакцины и высокоочищенные препараты крови, необходимые российскому здравоохранению», – сказал журналистам глава Прикамья Дмитрий Махонин.

В Перми планируется создать базу для сведения пяти и шести-компонентных отечественных АКДС-вакцин, в том числе новой пентавакцины против дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита B и гемофильной инфекции.

«Именно на базе нового производства в Перми планируется производить «Ковид-глобулин» для лечения средней и тяжелой форм коронавируса. После модернизации предприятие сможет перерабатывать до 200 тонн донорской плазмы ежегодно», – отметил замгендиректора Ростеха Александр Назаров.

«Ковид-глобулин» – первый в мире зарегистрированный препарат с антителами к COVID-19 на основе плазмы крови людей, перенесших коронавирус.