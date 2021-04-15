Крупнейшие предприятия Прикамья просят «Аэрофлот» не отказываться от рейсов из Перми

Пермь, 15 апреля. Руководители 15 крупнейших предприятий Прикамья обратились с письмом к министру транспорта РФ Виталию Савельеву. Они выражают обеспокоенность запланированным прекращением полетов «Аэрофлота» по маршруту Пермь – Москва.

По словам некоторых топ-менеджеров, информацию о прекращении рейсов они сначала получили из СМИ. Однако потом действительно не смогли найти рейсы в Пермь в расписании авиакомпании с мая 2021 года.

На сегодняшний день перевозчик выполняет на этом направлении по пять рейсов в день. С 1 мая остается два рейса. Остальные отданы дочерним компаниям «Аэрофлота» — «России» и «Победе».

По данным пермских СМИ, среди тех, кто подписал документ на имя главы Минтранса России: гендиректор ПАО «Уралкалий» Виталий Лаук, председатель совета директоров ПАО «Метафракс» Армен Гарслян, гендиректор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Олег Третьяков, заместитель генерального директора АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» Александр Иноземцев.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что еще в начале марта в «Аэрофлоте» опровергали информацию о сокращении 26 внутренних рейсов в 2021 году.