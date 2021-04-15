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Крупнейшие предприятия Прикамья просят «Аэрофлот» не отказываться от рейсов из Перми

Крупнейшие предприятия Прикамья просят «Аэрофлот» не отказываться от рейсов из Перми Пермь, 15 апреля. Руководители 15 крупнейших предприятий Прикамья обратились с письмом к министру транспорта РФ Виталию Савельеву. Они выражают обеспокоенность запланированным прекращением полетов «Аэрофлота» по маршруту Пермь – Москва.

По словам некоторых топ-менеджеров, информацию о прекращении рейсов они сначала получили из СМИ. Однако потом действительно не смогли найти рейсы в Пермь в расписании авиакомпании с мая 2021 года.

На сегодняшний день перевозчик выполняет на этом направлении по пять рейсов в день. С 1 мая остается два рейса. Остальные отданы дочерним компаниям «Аэрофлота» — «России» и «Победе».

По данным пермских СМИ, среди тех, кто подписал документ на имя главы Минтранса России: гендиректор ПАО «Уралкалий» Виталий Лаук, председатель совета директоров ПАО «Метафракс» Армен Гарслян, гендиректор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Олег Третьяков, заместитель генерального директора АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» Александр Иноземцев.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что еще в начале марта в «Аэрофлоте» опровергали информацию о сокращении 26 внутренних рейсов в 2021 году. 

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