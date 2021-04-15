Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели подростка на ж/д путях

Пермь, 15 апреля. Уральское следственное управление на транспорте СКР расследует инцидент с гибелью подростка на перегоне Пермь-2 — Бахаревка. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ч. 2 ст. 263 УК РФ).

В пресс-службе ведомства ФАН рассказали, что 13-летний подросток переходил ж/д пути перед движущимся поездом.

«Машинист состава заметил мальчика и применил экстренное торможение, а также подал громкий сигнал о приближении поезда. Но не смог предотвратить аварию. Полученные травмы оказались смертельными, мальчик скончался на месте происшествия», — рассказали в управлении.

Следователями Пермского СО на транспорте проведен осмотр места инцидента. Допрашиваются родственники погибшего, локомотивная бригада и очевидцы. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Уральское СУ на транспорте СК РФ инициировало процессуальную проверку после гибели мужчины на перегоне Мулянка-Ферма Свердловской железной дороги в Прикамье.