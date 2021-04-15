Глава СКР взял на контроль ситуацию сироты, которой власти Прикамья отказали с жильем

Пермь, 15 апреля. По указанию главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина организована служебная проверка в отношении сотрудников СУ по Пермскому краю. К руководителю ведомства обратилась сирота, которой было отказано в предоставлении жилья.

В пресс-службе СКР ФАН пояснили, что родители девушки погибли в результате пожара. По словам пермячки, ей ничего не разъяснили о праве на получение жилья. Затем она обратилась в органы исполнительной власти, но ей было отказано.

«Девушке было сказано, что после достижения 23-летнего возраста она утратила такое право. Тогда сирота обратилась в Добрянский районный суд с заявлением об их обжаловании, но в удовлетворении этих требований было отказано. Пермский краевой суд подтвердил позицию первой инстанции», — рассказали в следственном комитете.

В конце концов, девушка решила обратиться напрямую к Александру Бастрыкину. Председатель СКР объяснил, что в законодательство были внесены изменения, исключающие возрастное ограничение, когда сирота может претендовать на жилье.

Бастрыкин поручил подготовить письмо главе Прикамья Дмитрию Махонину с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что глава Следственного комитета РФ передал уголовное дело о пожаре на Невской мануфактуре в центральный аппарат ведомства.