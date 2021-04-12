Прикамье в пандемийный год направило на экспорт продукции на 4,5 млн долларов

Пермь, 12 апреля. В 2020 году объем товарооборота Прикамья составил 5,3 млн долларов. На экспорт было направлено продукции на сумму 4,5 млн долларов, заявил на заседании рабочей группы по развитию экспортного потенциала региона министр экономического развития Пермского края Эдуард Соснин.

По данным Минэкономразвития, Прикамье ежегодно входит в топ-20 регионов РФ по объему экспорта. За рубеж поставляются удобрения, нефть, древесина, картон и т. д.

«Из краевого бюджета на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) выделяются субсидии. Осуществляется содействие в поиске иностранных покупателей и лицензировании товаров при выходе на зарубежный рынок. Всю эту помощь компании-экспортеры могут получить в режиме одного окна – региональном центре «Мой бизнес», – рассказал Эдуард Соснин.

Среди 10 приоритетных стран в развитии внешнеэкономической деятельности Пермского края: Казахстан, Узбекистан, Республика Беларусь, Азербайджан, Индия, Китай, ОАЭ, Финляндия, Германия и Япония.

«В прошлом году объем поддержки экспорта по линии «Российского экспортного центра» (РЭЦ) составил более 240 млн долларов. Наиболее динамичное развитие показали предприятия, производящие бумагу и картон, листовой прокат, пиломатериалы и продукты питания», — отметил во время заседания вице-президент РЭЦ Максим Кобин

Президент международного Делового союза Наталия Каштанова рассказала о разрабатываемом сейчас цифровом сервисе «Digital on-line platform». Это инструмент помощи экспортерам – первая в России электронная площадка.

«Ее можно будет использовать не только как маркетплейс, но и как место для проведения онлайн-мероприятий, B2B-встреч, видеопрезентаций, консультаций», — пояснила Каштанова.

Гендиректор ООО «Красный Октябрь» Александр Суслопаров рассказал, что компании в 2021 году исполнится 111 лет. Более 70 лет она поставляет пиломатериалы на Сицилию, свыше 20 лет – в Иран.

«Благодаря РЭЦ мы нашли новых партнеров в Индии. Случилось это еще до начала пандемии. Мы выехали в страну, заключили соглашения и фактически начали отгружать на индийский рынок дополнительные объемы экспортируемой продукции», – отметил Суслопаров.

По итогам 2020 года Пермский край занял 16 место по объему экспорта в стране и стал третьим по этому показателю в Приволжском федеральном округе. К 2024 году долю несырьевого неэнергетического экспорта планируется увеличить до 7,69 млрд долларов.