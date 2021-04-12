Пермяк «развел» десятки человек на покупку телефонов на 9 млн рублей

Пермь, 12 апреля. В столице Прикамья на судье подсудимых вскоре окажется 25-летний местный житель. Он обвиняется в серии мошенничеств.

Жертвами молодого преступника стали 58 человек, а ущерб от его деятельности превышает 9 млн рублей.

Следствием установлено, что пермяк подыскивал людей и предлагал им легкий заработок. За определенное вознаграждение они оформляли на свое имя кредит на приобретение дорогих телефонов.

«Товар они передавали обвиняемому. Он заверял, что все обязательства по погашению кредита возьмет на себя. Поначалу молодой человек действительно переводил на банковские карты заемщиков необходимые средства для оплаты и в качестве обещанного вознаграждения, а потом исчезал», — рассказали ФАН в региональном МВД.

А пожелавшим получить легкий заработок, не оставалось ничего, кроме как обращаться с заявлениями в полицию.

В ГУ МВД по Пермскому краю в очередной раз призывают граждан быть бдительными и остерегаться мошенников. Быть более осторожными при общении с малознакомыми людьми, особенно, если они просят у вас деньги или предлагают заключить сомнительную сделку.