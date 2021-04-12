Диспетчерскую такси пришлось реализовать с торгов из-за долгов бизнесмена в Прикамье

Пермь, 12 апреля. Недвижимое имущество предпринимателя, который оказывал услуги частных перевозок в Чернушке и Куеде Прикамья, ушло с молотка за долги.

«На перевозчике были обязательства по договору залога, а также долги по налогам, штрафам и кредитам на общую сумму 1 млн 890 тыс. рублей. Добровольно бизнесмен требования исполнять отказался. В итоге судебными приставами было обращено взыскание на предмет залога», — рассказали ФАН в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

В результате здание диспетчерской такси стоимостью 1 млн 500 тыс. рублей было реализовано с торгов. Часть средств перечислили кредитору. Остальную сумму направили на погашение иных долгов предпринимателя.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Перми возбудили уголовное дело за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере. Основным фигурантом дела является директор социального такси.