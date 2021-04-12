Синоптики: В Прикамье на неделе не исключено потепление до +22°

Пермь, 12 апреля. Значительное потепление ожидает Прикамье на этой неделе. По данным проекта «Метеоролог и я», температура превысит климатическую норму, а осадков будет очень мало.

В понедельник днем +9…+14°. Во вторник до +15°. И также без дождей. Самыми теплыми должны стать среда и четверг. В южной половине края максимальная температура повысится до +20°…+22°.

В четверг в регион придет холодный фронт. Ожидаются осадки в виде дождя, по северу с мокрым снегом, и резкое похолодание. Температура +5…+10° (по северу и востоку края 0…+5°).

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни в регионах ЦФО погода порадует жителей городов.