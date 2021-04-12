Международный аэропорт Перми сообщил о возможной задержке 11 рейсов из-за тумана

Пермь, 12 апреля. В аэропорту Большое Савино из-за тумана произошла задержка трех рейсов авиакомпании S7 Airlines (№ 1160) и «Аэрофлот» (№ СУ 1219, № СУ 1395). Все три сообщением Пермь — Москва.

Один из рейсов должен был лететь в Домодедово, два других — в Шереметьево. Возможно, задержится вылет в Краснодар. Еще два рейса S7 Airlines, летевших в столицу Прикамья из Москвы и Петербурга посадят в Екатеринбурге.

В пермском аэропорту сообщают о возможной задержке 11 рейсов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что «Аэрофлот» опроверг информацию о сокращении 26 внутренних рейсов в 2021 году и о прекращении полетов в Пермь.