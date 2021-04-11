Пять детей госпитализировали из-за распыленного газового баллончика в Перми

Пермь, 11 апреля. В одном из многоквартирных домов столицы Прикамья жителям пришлось вызывать спасателей и скорую помощь. Виной всему едкий запах. По словам очевидцев, люди выбегали на улицу, либо прятались на балконах.

По неподтвержденной пока информации, в подъезде кто-то распылил перцовый баллончик. После осмотра жильцов медики приняли решение о госпитализации нескольких несовершеннолетних.

В итоге с сильным першением в носоглотке и для дальнейшего наблюдения в больницу увезли пять детей в возрасте от восьми до 13 лет. Они находятся под наблюдением.