Пермские и индийские ученые повышают эффективность производства изделий для ракет

Пермь, 11 апреля. Ученые Прикамья и Индии нашли способ повысить эффективность производства сложных металлических изделий для самолетов и ракет. Их уникальная разработка помогла увеличить точность и качество 3D-печати изделий и на 34% повысить экономическую эффективность технологии.

В исследовании принимали участие исследователи из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), Инженерно-технологического института Тапара (Патиала, Индия) и Инженерно-технологического колледжа Беанта (Гурдаспур, Индия).

«Процесс литья основан на создании модели изделия, которую покрывают керамической оболочковой формой. Затем ее сжигают в печи и в полую форму заливают расплавленный металл. Качество металлической детали будет зависеть от точности этой формы», — пояснили ФАН в пермском политехе.

Сейчас для производства используют пенополистирол или воск. На данные материалы, во-первых, дорого стоят, во-вторых, не обеспечивают необходимую точность при изготовлении крупногабаритных и сложнопрофильных изделий.

«Мы предложили создавать модели из фотополимеров с регулируемой структурой. Технология повысит качество отливки. В таких наукоемких отраслях промышленности, как машиностроение, ракетостроение и авиация, это просто необходимо», — поясняет автор исследования, кандидат технических наук Тимур Абляз.

Модели деталей «выращивают» на 3D-принтере и выжигают при определенных температурах. Ученые разработали компьютерную модель в программе ANSYS, для определения необходимых параметров 3D-печати. Через эксперименты они также определили и оптимальные температурные режимы выжигания моделей.

«Если выжигаемая модель будет заполнена фотополимером на 85%, то это позволит уменьшить брак. Наличие специальных ячеек снизит расход материала на производство модели и уменьшит количество пепла при ее выжигании, и производители снизят число дефектов и трещин в изделиях», – говорит Абляз.

Совместная разработка пермских и индийских ученых уже заинтересовала промышленников.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что специалисты Кельнского университета прикладных наук (Германия) и ПНИПУ работают над программным комплексом, с помощью которого можно будет наиболее рационально использовать природные ресурсы при добыче нефти и газа.