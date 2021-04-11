Заключенный в Прикамье изготовил для замначальника колонии саблю

Пермь, 11 апреля. В Прикамье заведено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника ИК-40 ГУФСИН по Пермскому краю. В региональном СУ СКР журналистам пояснили, что он дал указание одному из заключенных изготовить саблю.

«Руководитель предоставил все необходимые для производства материалы. Осужденный находился в зависимости от начальника, поэтому действовал строго по его указаниям. В итоге изготовил саблю по типу «СВ-1», относящуюся к холодному длинноклинковому оружию», — рассказали в Следственном комитете.

По материалам УФСБ по Пермскому краю в отношении экс-замначальника возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Сейчас следователи проверяют его деятельность на предмет возможного совершения аналогичных преступлений.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что на экс-замначальника колонии на Ставрополье завели уголовное дело по подозрению в получении взяток. Подполковник до увольнения на пенсию за деньги создавал комфортные условия зекам.