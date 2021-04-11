Загитова и Медведева показали высочайший уровень на ледовом шоу в Перми

Пермь, 11 апреля. В столице Прикамья состоялся показ популярного проекта «Чемпионы на льду». Шоу организовано командой Этери Тутберидзе.

Алина Загитова, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Камила Валиева, Элизабет Турсынбаева, Морис Квителашвили должны были приехать в Пермь еще в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса визит пришлось отложить.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова предстала перед зрителями в образе Клеопатры. Выступление поставлено хореографами «Хрустального» перед сезоном 2019/20.

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева безошибочно исполнила два показательных номера: «Эхо любви» под песню Анны Герман и «Анну Каренину», переделанную из произвольной программы для олимпийского сезона под показательный номер.

Youtube «Эхо любви» Евгения Медведева

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Алина Загитова в беседе с журналистами рассказала, что не исключает того, что возобновит свою спортивную карьеру.