Российский космонавт показал, как выглядит Пермь из космоса

Пермь, 11 апреля. Фото столицы Прикамья с Международной космической станции (МКС) опубликовал российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков. В свой первый полет он отправился в октябре 2020 года на корабле «Союз МС-17» и теперь регулярно выкладывает снимки различных мест РФ из космоса.

«Сегодня я поделюсь с вами еще одним десятком фотографий российских городов с высоты полета МКС, сделанных в течение двух месяцев», — написал на своей страничке в соцсетях Сергей.

Помимо Перми Кудь-Сверчков показал, как сверху выглядят: Северо-Курильск, Биробиджан, Магадан, Ханты-Мансийск, Барнаул, Кемерово, Абакан, Каспийск, Красноперекопск (Крым).

«Пермь – город на востоке европейской части России, на берегу уральской реки Кама», — прокомментировал снимок космонавт.

Сергей Кудь-Сверчков родился в 1983 году в городе Ленинске (Байконур) Кзыл-Ординской области Казахской ССР. 19 ноября 2020 года он вышел в открытый космос и пробыл там 6 часов 47 минут.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Минобороны РФ к 60-летию первого полета человека в космос создало мультимедийный проект «Земные орбиты покорителей космоса». Также были опубликованы документы о первых советских космонавтах.