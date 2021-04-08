Незаконные свалки в Прикамье будут отслеживать с помощью дронов

Пермь, 8 апреля. Договор о внедрении системы мониторинга объектов размещения отходов с помощью зондов и беспилотной аэрофотосъемки заключен в Прикамье. Подписи под документом поставили министр ЖКХ Пермского края Андрей Кокорев и ректор Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Анатолий Ташкинов.

Система позволит выявлять повторное появление несанкционированных свалок в местах, где уже были проведены работы по их ликвидации. Специальная программа может анализировать снимки из космоса и отслеживать изменения состояния и размера свалки.

«С помощью беспилотников можно проводить съемку и определять площадь, объем захороненных отходов и их вид, а также возможное воздействие на прилегающие территории. Дроны будут следить за теми свалками, которые планируется ликвидировать по краевой программе экологической реабилитации территорий», — объяснили ФАН в пресс-службе краевой администрации.

В 2021 году это 16 свалок в семи муниципальных образованиях региона. Информация с дронов о появлении нового мусора будет сразу направляться в МинЖКХ для реагирования.

В министерстве напомнили, что для каждой несанкционированной свалки, включенной в регпрограмму, создается программа долгосрочного мониторинга качества проведенных работ и последующей реабилитации территории.

«Совершенно ясно, что муниципалитетам необходима помощь региона, чтобы ликвидировать крупные объекты. Например, в этом году в поселке Калино Чусовского округа ликвидируют свалку площадью больше 1,4 кв. км. При этом не стоит снимать с муниципалитетов ответственность по контролю за появлением новых свалок. Это их полномочия», — рассказал журналистам депутат ЗС Прикамья Антон Удальев.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в 2021 года в Пермском крае ликвидируют 16 свалок. Количество отходов на них превышает 3,5 тыс. тонн, а общая площадь составляет более 60 тыс. кв. метров.