Глава Минздрава РФ наградил 15 врачей из Прикамья

Пермь, 8 апреля. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подписал приказы о награждении 15 сотрудников «Краевой больницы им.Вагнера Е.А.» Пермского края.

За заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд была награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» врач-офтальмолог Елена Владимировна Егорова.

Благодарностью министра за заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд отмечены:

— Абдураманов Александр Леонидович — заведующий сосудистым (хирургическим) отделением;

— Башкова Татьяна Алексеевна — врач-эндокринолог;

— Гуничева Александра Андреевна — врач ультразвуковой диагностики;

— Долгинцев Андрей Владимирович — врач-педиатр;

— Ждахина Раиса Хамзановна — старшая акушерка;

— Кадочникова Ирина Михайловна — заведующая педиатрическим отделением;

— Лучникова Наталья Николаевна — врач ультразвуковой диагностики;

— Носова Любовь Борисовна — врач-педиатр;

— Федосенко Андрей Владимирович — и.о. заместителя главного врача по хирургии.

За самоотверженный труд, верность врачебному долгу и высокий профессионализм, за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, была объявлена благодарность Минздрава России:

— Яковец Юрию Евгеньевичу — заместителю главного врача;

— Язевой Валентине Львовне — главной медицинской сестре;

— Грачевой Светлане Ивановне — врачу-педиатру филиала г. Усолье;

— Лодыгиной Наталье Николаевне — врачу-рентгенологу;

— Санникову Владимиру Борисовичу — заведующему онкологическим отделением.

