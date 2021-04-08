Глава Минздрава РФ наградил 15 врачей из Прикамья

Пермь, 8 апреля. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подписал приказы о награждении 15 сотрудников «Краевой больницы им.Вагнера Е.А.» Пермского края.
За заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд была награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» врач-офтальмолог Елена Владимировна Егорова.
Благодарностью министра за заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд отмечены:
— Абдураманов Александр Леонидович — заведующий сосудистым (хирургическим) отделением;
— Башкова Татьяна Алексеевна — врач-эндокринолог;
— Гуничева Александра Андреевна — врач ультразвуковой диагностики;
— Долгинцев Андрей Владимирович — врач-педиатр;
— Ждахина Раиса Хамзановна — старшая акушерка;
— Кадочникова Ирина Михайловна — заведующая педиатрическим отделением;
— Лучникова Наталья Николаевна — врач ультразвуковой диагностики;
— Носова Любовь Борисовна — врач-педиатр;
— Федосенко Андрей Владимирович — и.о. заместителя главного врача по хирургии.
За самоотверженный труд, верность врачебному долгу и высокий профессионализм, за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, была объявлена благодарность Минздрава России:
— Яковец Юрию Евгеньевичу — заместителю главного врача;
— Язевой Валентине Львовне — главной медицинской сестре;
— Грачевой Светлане Ивановне — врачу-педиатру филиала г. Усолье;
— Лодыгиной Наталье Николаевне — врачу-рентгенологу;
— Санникову Владимиру Борисовичу — заведующему онкологическим отделением.