Убийц пенсионера-инвалида в Перми отправили в тюрьму на 37 лет

Пермь, 8 апреля. Пермский краевой суд назначил двум мужчинам наказание в виде 20,5 и 17 лет лишения свободы. Отбывать наказания преступники будет в колониях особого и строгого режимов.

В декабре 2019 года пьяные пермяки ворвались в квартиру к одинокому 62-летнему пенсионеру-инвалиду. Избили его, дождались, когда мужчина потерял сознание, и задушили тростью. Из квартиры они похитили только ноутбук и телевизор, которые сдали в ломбард/

«Присяжные заседатели единодушно согласились с доводами обвинения, отвергнув версию подсудимых о совершении убийства на почве внезапно возникших неприязненных отношений», — пояснили ФАН в прокуратуре Пермского края.

Молодых людей признали виновными в убийстве, совершенным группой лиц по предварительному сговору, сопряженным с разбоем (п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и в нападение в целях хищения чужого имущества с применением насилия (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ).