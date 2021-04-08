Смерть банкира на рабочем месте расследуют в Прикамье

Пермь, 8 апреля. В Прикамье начато расследование несчастного случая, который произошел с первым заместителем председателя правления банка. В Государственной инспекции труда по Пермскому краю не уточняют, о какой финансовой организации идет речь.

По предварительной информации, именно в результате несчастного случая мужчина скончался на рабочем месте 2 апреля 2021 года.

«На данный момент создана комиссия под председательством государственного инспектора труда в Пермском крае. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства происшествия», — пояснили ФАН в пресс-службе ведомства.

В ходе расследования будет дана оценка условий труда в банке, включая организацию медицинских осмотров и соблюдения требований режима отдыха.