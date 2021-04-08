Миллионный долг по алиментам обернулся для жителя Прикамья тюремным сроком

Пермь, 8 апреля. Житель Чайковского в Прикамье проведет 1 год и 2 месяца в колонии строгого режима. Такой приговор вынес суд за нежелание мужчины содержать собственного ребенка.

С 2008 года он обязан был ежемесячно перечислять в качестве алиментов 25% дохода. На протяжении нескольких лет отец не оказывал материальной поддержки своей дочери.

«Уклонист был привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде 50 часов обязательных работ. Но этой меры оказалось недостаточно для того, чтобы мужчина вспомнил о своих родительских обязанностях, — рассказали ФАН в пресс-службе УФССП по Пермскому краю. — Когда сумма долга превысила 1 млн рублей было возбуждено уже уголовное дело».

Ранее мужчина привлекался за нанесение тяжкого вреда здоровью и мошенничество. В итоге суд по совокупности приговоров назначил ему наказание в виде 1 года 2 месяцев исправительной колонии строгого режима.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что собственник автобуса №53 в столице Прикамья отправился на шесть лет в тюрьму за ДТП, в котором погибли несколько человек.