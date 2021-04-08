Фонд Потанина внес рекордное пожертвование на благотворительность в Перми

Пермь, 8 апреля. Фонд Владимира Потанина внес 9,4 млн рублей в фонд целевого капитала (эндаумент-фонд) «Дедморозим». Это самое крупное пожертвование в истории пермской благотворительной организации.

«Дедморозим» зарегистрировал в Перми одноименный эндаумент-фонд. Председателем совета выбрана руководитель отдела пропаганды и финансирования организации Инна Бабина.

В пресс-службе «Дедморозим» журналистам пояснили, что поступившие в эндаумент-фонд деньги не расходуются напрямую. Они передаются в профессиональную управляющую компанию, которая инвестирует средства для получения дохода. Вырученная сумма ежегодно перечисляется в эндаумент и направляется на финансирование проектов. Сами пожертвования остаются неприкосновенными и вновь инвестируются.

В первые годы работы эндаумент-фонд «Дедморозим», скорее всего, будет финансировать Службу качества жизни, которая развивает систему паллиативной помощи детям в Пермском крае, и Службу сопровождаемого проживания, помогающую выпускникам интернатов для детей-инвалидов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в середине февраля Владимир Потанин установил рекорд по богатству среди россиян. Его состояние достигло 30 млрд долларов.