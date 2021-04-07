Разработки пермской компании TrafficData будут использовать на дорогах Москвы

Пермь, 7 апреля. Компания TrafficData названа среди лучших участников акселератора транспортных инноваций Москвы (ТИМ). Это отраслевое устройство для стартап-проектов в сфере транспорта.

«Компания реализовала четыре пилотных проекта с двумя заказчиками: протестировала программное обеспечение в Туле для Мостранспортпроекта и работу системы мониторинга трафика в реальном времени на площади Тверской заставы у Белорусского вокзала для Центра организации дорожного движения правительства Москвы», — рассказал журналистам основатель TrafficData Иван Чебыкин.

Впервые в России транспортно-экономические изыскания с применением искусственного интеллекта были выполнены компанией в 2019 году в рамках проектирования Северного автомобильного обхода Перми. Также «умные» разработки компании реализованы в проекте по оснащению камерами дорог Прикамья.