Стала известна программа празднования Дня Победы в Перми

Пермь, 7 апреля. Празднование Дня Победы в 2021 году в Прикамье пройдет под девизом «Помни: ты — наследник Победы!». Глава Перми Алексей Демкин провел заседание оргкомитета праздника.

Начальник департамента культуры и молодежной политики городской администрации Василий Головин напомнил, что уже разработан логотип, который выполнен в виде наложения профилей головы солдата и современного молодого человека, которые смотрят в одном направлении. Изображение выполнено на фоне красной звезды, как символа победы Красной Армии.

Впервые в Перми будет организован «Маршрут трудовой доблести». Его создание ознаменовано присвоением столице Прикамья почетного звания «Город трудовой доблести».

«Маршрут будет состоять из 15 объектов, в частности, ж/д вокзал «Пермь-2», Речной вокзал, Сквер уральских добровольцев, здания, где в годы Великой Отечественной войны размещались госпитали, а также Молотовская государственная художественная галерея, библиотека им. Горького, Дом работников просвещения, Облисполком и обком КПСС и др.», — прокомментировали ФАН в пресс-службе пермской мэрии.

В администрации подчеркнули, что все праздничные мероприятия пройдут только в случае благоприятной эпидемической обстановки и с соблюдением необходимых мер.

День Победы начнется с торжественного прохождения войск Пермского гарнизона, которое из-за ремонтных работ на Октябрьской площади в 2021 году планируется провести на ул. Ленина.

На городской эспланаде запланированы тематические программы: «Пермь — Город трудовой доблести», концерты, работа интерактивных площадок — «Победный вальс», «Полоса препятствий», «Мини-музей современной армии России», показательные выступления спортивных и военно-спортивных клубов.

На набережной Камы будут работать тематические интерактивные зоны для детей, пройдут различные акции и флешмобы. На месте установки стелы «Город трудовой доблести» будет заложен камень.

Мероприятия продлятся до позднего вечера, а завершится все праздничным фейерверком, который запустят в 23:00.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что пермский пенсионер на протяжении восьми лет за свой счет содержит архив забытых имен Прикамья. Ежемесячно он тратит на это порядка 40-50 рублей.