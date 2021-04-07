Пермская ОПГ за три года обналичила почти 1,5 миллиарда рублей

Пермь, 7 апреля. В столице Прикамья вынесен приговор в отношении Руслана Сибгатуллина — одного из участников организованной группы, которая занималась «обналичкой» денег.

С 2016 по 2018 годы преступники обналичили более 1,3 млрд рублей. Личный доход членов группы составил около 39 миллионов, рассказали журналистам в УФСБ по Пермскому краю.

Для реализации схемы использовались около 50 расчетных счетов, оформленных на номинальных лиц.

«За организацию фиктивных предприятий отвечал именно Руслан Сибгатуллин. В итоге ему предъявлено обвинение за незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ)», — пояснили в УФСБ Прикамья.

Сибгатуллину назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с двухлетним испытательным сроком.