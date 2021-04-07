Пермь, 7 апреля. В Прикамье возбуждено антимонопольное дело в отношении администрации Чайковского городского округа. Пермское УФАС выявило в действиях органа власти признаки нарушения закона.

Администрация заключила соглашение с МУП «Чайковское земельное кадастровое бюро», в результате чего у муниципалитета было фактически изъято имущество.

Ранее здание (160,9 кв.м.) горадминистрация передала МУП для уставной деятельности. Однако «Чайковское земельное кадастровое бюро», которое находилось еще и в процессе ликвидации, с согласия администрации округа организовало торги по его продаже.

«Муниципальное имущество было приобретено ООО «Центр обслуживания автомобилей «Гараж-59» за 892 500 рублей. И вскоре «Чайковское земельное кадастровое бюро» было ликвидировано. В результате бюджет городского округа недополучил 892 500 рублей, вырученных от продажи муниципального имущества», — пояснили ФАН в Пермском УФАС России.

В ведомстве добавили, что согласно ГК РФ, данное имущество могло быть передано в собственность заинтересованных лиц только в порядке, предусмотренном Законом о приватизации госимущества. Естественно, доходы от приватизации муниципального имущества должны были поступить в городской бюджет.

Пермское УФАС возбудило антимонопольное дело. Первое заседание назначено на 8 апреля 2021 года.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что пермские антимонопольщики после проверки прокуратуры Прикамья выяснили, что энергоснабжающая компания ОАО «МРСК Урала» незаконно нарушала сроки установки электросчетчиков.