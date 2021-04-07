Многомиллионное имущество совхоза в Прикамье реализуют на торгах

Пермь, 7 апреля. Имущество ООО «Совхоз Дружный» и ЗАО «Дружное» в Прикамье будет реализовано в счет погашения задолженности перед кредиторами. Общая стоимость — 280 млн рублей.

Исполнительное производство уже находится в отделе судебных приставов по Чернушинскому и Куединскому районам УФССП России.

«Исполнительное производство возбуждено на основании решения Арбитражного суда Прикамья. Аресту и последующей реализации подлежат недвижимость, транспорт, сельскохозяйственная техника и оборудование, а также крупный рогатый скот (КРС)», — пояснили ФАН в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.

Приставами составлен акт описи и ареста 170 наименований залогового имущества, в том числе более 2 тыс. тонн зерна и 1100 голов КРС стоимостью около 50 млн рублей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, в период с 1 апреля 2020 года по 1 апреля 2021 в УФССП Прикамья поступило более 9 тыс. исполнительных документов о взыскании с физлиц административных штрафов за невыполнение правил поведения при угрозе возникновения ЧС.