Робот станет соведущим фестиваля Future.doc 2021 в Перми

Пермь, 7 апреля. Фестиваль научно-популярного кино Future.doc пройдет в Прикамье в третий раз. Одна из центральных тем мероприятия — совместное будущее людей и роботов.

«Человекоподобные роботы все больше внедряются в нашу повседневную жизнь. Их присутствие участники Future.doc 2021 будут ощущать прямо с открытия фестиваля, 9 апреля, когда помощником ведущего Алексея Мартина станет промобот», — рассказали ФАН в пресс-службе краевой администрации.

15 апреля, в холле частной филармонии Триумф зрителям продемонстрируют вертикальное кино о компьютерной революции от студии «История будущего», которую основал писатель Михаил Зыгарь. Затем состоится показ фильма «Робот, я люблю тебя?» о тех, кто предпочитает жить с партнерами-роботами.

Обсудить ленту зрители смогут с режиссером картины Юлией Киселевой и директором по развитию компании «Промобот» Олегом Кивокурцевым сразу после показа. Гостей также ждет и перформанс от человекоподобного робота «Промобота».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в 2020 году «Промобот» начал сотрудничество с Российской торговой компанией в Китае. В 2021 году это сотрудничество должно принести контрактов на полмиллиона долларов.