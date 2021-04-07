Пермский перевозчик получил более шести лет колонии за смертельное ДТП

Пермь, 7 апреля. Собственник автобуса №53, попавшего в смертельное ДТП, получил шесть лет тюрьмы. Кроме этого ему два года запрещено заниматься пассажирскими перевозками.

Индивидуальный предприниматель признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ), а также в нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 143 УК РФ).

17 августа 2019 года автобус №53 из-за технических неисправностей выехал за пределы проезжей части и врезался в бетонное ограждение.

«Автобус выехал на рейс без прохождения предрейсового контроля технического состояния транспортного средства при неисправном рулевом управлении», — рассказали ФАН в краевой прокуратуре.

В результате ДТП кондуктор и 57 пассажиров получили повреждения различной степени тяжести. 63-летняя пассажирка скончалась на месте. 59-летняя женщина умерла от полученных травм в больнице.

«По уголовному делу проведено более 70 различных судебных экспертиз. В качестве потерпевших допрошено 58 человек, как свидетели — более 50 человек. Проведено шесть осмотров мест происшествий. Материалы уголовного дела составляют 23 тома», — пояснили ФАН в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Виновному назначено наказание в виде шести лет и двух месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Перми 52-летний водитель КамАЗа признан виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 3 ст. 264 УК РФ). В результате ДТП погиб велосипедист.