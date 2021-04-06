Мест нет: ФАН выяснил, что делать родителям при отказе зачисления ребенка в школу

С 1 апреля стартовал первый этап зачисления детей в первые классы по измененным правилам. Если раньше подача заявлений начиналась не позднее 1 февраля, то теперь есть конкретная дата, причем для семей, проживающих на закрепленной за школой территории, и для тех, чьи дети имеют преимущество, она одна.

Появилось и приоритетное право зачисления детей в ту же школу, где уже учатся их братья и сестры. Определены и дополнительные льготных категорий (перечень уточнен в приказе Минпросвещения). Некоторые родители выразили серьезную обеспокоенность наличием необходимого количества мест в начальной школе, а также сумеет ли справиться электронная система проверки документов с большим потоком желающих. Корреспондент ФАН разбирался, с какими нововведениями приходится знакомиться родителям, и действительно ли они лучше старых правил.

Новые правила

Первый этап зачисления детей продлится до 30 июня. Подать заявление можно не только при личном посещении учебного заведения, но и в электронной форме. Для этого жители Прикамья смогут воспользоваться порталом «Услуги и сервисы Пермского края».

«Необходимо заполнить все поля и приложить электронную копию свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство с ним, свидетельство о регистрации первоклассника по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории. После рассмотрения заявления в личный кабинет должно прийти уведомление. Родителя пригласят в школу для предоставления оригиналов документов», — рассказали ФАН в Минобре Прикамья.

Заявление о приеме на обучение и все необходимые документы можно подать также через форму на сайте школы или Почтой России.

С 6 июля стартует второй этап подачи заявлений — для детей, не проживающих на закрепленной территории. Он продлится до 5 сентября.

«Подать заявление на зачисление можно только в одну школу, поэтому ситуации поступления в несколько учреждений быть не может. Это возможно только в случае, если родитель подал заявление в школу по месту пребывания на первом этапе, и после на втором заявился в школу, не закрепленную за домом. Тогда родители должны сделать выбор и открепиться от одной из школ», — отмечаю в министерстве.

Изменить свой выбор можно, но об этом необходимо уведомить учебное заведение, в которую первоклассника зачислили изначально.

Первоочередное право

В соответствии с законодательством, есть группы детей, за которыми закреплено первоочередное право на поступление:

— дети сотрудника полиции, в том числе погибшего (умершего) вследствие увечья или иного заболевания, полученного в период службы;

— гражданина, уволенного из полиции по состоянию здоровья, либо умершего от таких заболеваний в течение года после оставления службы;

— сотрудника (в том числе умершего или погибшего), имеющего специальные звания и проходящего службу в учреждениях ФСИН, МЧС, органах наркоконтроля, ФТС;

— сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;

— дети, находящиеся на иждивении сотрудника полиции или военнослужащих по месту жительства их семей, а также при изменении места службы или контрактников.

Также есть преимущественное право у детей, чьи старшие братья, сестры уже учатся в этой школе. И внеочередное право для детей прокуроров, судей и следователей, но оно действует только для школ с интернатами.

«Мне, честно говоря, не понятно, почему именно эти профессии взяли для преференций. И должны ли, вообще, какие-либо привилегии для детей зависеть от должности и места работы их родителей. Мы регулярно боремся за права тех и других, например, многодетных или детей, кто потерял кормильца, а преференции у сына прокурора», — недоумевает собеседник ФАН из сферы высшего педагогического образования.

Отказать нельзя

В приеме в школу может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест. В таком случае родителям или законным представителям ребенка необходимо обратиться в территориальное управление образования.

«В России гарантируется право каждого человека на образование. Нехватка мест в школах недопустима. Территориальные управления образования ведут учет детей, в том числе будущих первоклассников», — объясняют в министерстве образования.

Тем не менее, ежегодно в адрес Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае Светланы Денисовой обращаются родители с жалобами на отказ в приеме их детей в первый класс, в основном, по причине отсутствия свободных мест. Единичные случаи — отказы в зачислении по причине отсутствия регистрации по месту проживания.

В 2020 году поступило 26 таких обращений. Зачастую, в результате проверок, неправомерность отказа подтверждается, рассказали ФАН в аппарате детского омбудсмена.

К примеру, в июне 2020 года в Перми двух братьев зачислили в одну гимназию, но в разные корпуса, расположенные на расстоянии четырех остановок друг от друга. В итоге после нескольких жалоб и ходатайства Уполномоченного в департамент образования, оба школьника были зачислены в один корпус и учатся в одну смену.

23 марта 2021 года состоялось заседание Общегородской комиссии по контролю за приемом на обучение в муниципальные общеобразовательные учреждения Перми. Школам было рекомендовано разместить в открытом доступе мониторинг занятых мест с разделением на следующие категории: дети, имеющие право преимущественного приема, право на внеочередной, первоочередной прием и дети, проживающие на территории, закрепленной за образовательной организацией.

«2 апреля Светлана Денисова посетила МАОУ «Гимназия №2» и МАОУ «Лицей «Дельта». Была отмечена необходимость создания возможности подачи заявлений на прием в первый класс в вечернее время и в выходной. В настоящий момент документы можно подать с понедельника по пятницу в период с 9:00 до 17:00», — отмечают в аппарате детского омбудсмена.

Предложение об усовершенствовании приемной кампании и создании возможности подачи заявлений в удобное для родителей время направлено Уполномоченным в департамент образования пермской мэрии.

«По первым классам все родители стараются выполнять правила при поступлении детей. Подавляющее большинство – все-таки адекватные родители, которые понимают, что ребенку нужно в школу. Точка. Потом уже можно заниматься поисками вариантов и т. д. Есть, конечно, недобросовестные родители, которые несвоевременно представляют документы, и просыпаются, когда уже план перевыполнен», — рассказали ФАН в одной из пермских школ.

Статусные школы

На протяжении долгих лет от жителей нередко поступали жалобы и на необоснованное закрепление территорий за образовательными учреждениями, когда за статусными школами оставляют всего 4-5 домов. Раньше это можно было объяснить тем, что у заведений с углубленным изучением предметов был и общегородской конкурсный набор.

Важно знать, что никаких вступительных экзаменов, тестов для первоклашек не предусмотрено. Это незаконно. Если родители столкнулись с чем-то подобным, нужно сразу обратиться в департамент образования. Также в первых классах сохраняется система оценивания «без отметок».

По словам некоторых взрослых, с кем пообщался корреспондент ФАН, дети из «обычных», тем более, малообеспеченных семей не очень интересны статусным элитным школам.

«Нередко говорят, мест нет. А потом, например, в класс, где учится мой ребенок, приходят два новеньких мальчика с известными в Перми фамилиями. Никто вам не скажет, конечно, и не докажет, что места по факту есть, когда вы говорите, что их нет. Их реально нет, они слегка придержаны для семей, которые отвечают интересам бюджетной политики учреждения», — поделилась с ФАН своим мнением одна из мам.

Справка не приговор

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) принимаются по адаптированным образовательным программам только с согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

Как ни странно, но сегодня это очень актуальный вопрос, который, естественно, не хочет поднимать и выносить на всеобщее обозрение ин один родитель. Нет, таких детей возьмут, просто подождут какое-то время документ. Но что дальше.

«И вот во втором классе выходят у ученика двойки, родителям говорят, идите и получите справку о том, что ребенок не справляется с общей программой. Мамы, папы упираются – мой сын или дочь нормальный. В итоге их чадо остается либо на второй год, либо его переводят, но двойки никуда не деваются, и если он дойдет до 9 класса, и за эти годы будут двойки, то аттестат ему не выдадут. А вот если родители получат справку, ребенок может идти дальше и в девятом классе получить аттестат при условии сдачи экзаменов по упрощенной программе. Но у нас родители не готовы признать, что дети не справляются», — говорят учителя.

Есть, к слову, беда и с медицинскими картами. Родители могут не предоставлять ее или подать пустую. Но сегодня школы чаще страхуются и требуют, поскольку, к примеру, физкультура предусматривает обучение, в том числе, по группам здоровья.

«И если школа не знает, как ребенку можно заниматься, она рискует. Упадет во время занятия он в обморок, а потом окажется, что ему вовсе нельзя было заниматься наравне со всеми. Кто будет виноват?», — рассказали ФАН в образовательном учреждении.

В социальных сетях немало обсуждений и по поводу того, что сегодня в одном классе происходит соединение разных социальных групп, например, мигрантов и инвалидов. По мнению некоторых родителей, из-за этого нередко возникают проблемы с регулярными конфликтами, провокациями, насмешками. Однако большинство взрослых все-таки сходятся к тому, что таким образом было всегда. И это, скорее, вопрос воспитания.

Без паники

Несмотря на изменения, которые призваны упростить жизнь родителей, очереди в соцсетях из тех, кто дежурил днем и ночью, отмечался, вел свой учет мест в школах, остаются.

Нередко на форумах можно было встретить буквально панические сообщения родителей.

«Я на 25 секунде, и то переживаю. По поводу минут, даже на собрании сказали, что в 7:01 мест уже не будет».

«На собрании завуч говорила, что к 8 утра мест обычно нет, пока ни в чем нельзя быть уверенной, пока не будет фамилии в приказе».

В Перми до 9 апреля продолжает работу «Горячая линия» по вопросам приема в первые классы. Телефон: 212-70-50. Режим: с 09:00 до 18:00 в рабочие дни.

В департаменте образования городской администрации отмечают, что в этом году было обновлено постановление о закреплении территорий за образовательными учреждениями. Вся необходимая информация размещена на Едином портале пермского образования, а также на сайтах городских школ.