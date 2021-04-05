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Пенсионер восемь лет за свой счет содержит архив забытых имен Прикамья

Сайт о жизни: Пенсионер за свой счет восемь лет содержит архив забытых имен ПрикамьяСайт «Забытые имена Пермской губернии» регулярно посещают жители 90 стран мира и всех регионов РФ. Команда портала кропотливо и ежедневно собирает информацию о земляках, живших на территории Пермской губернии в разное время.

«За время работы сайт ни разу не получил никаких дотаций — ни от государственных учреждений, ни от коммерческих компаний, несмотря на мои многократные обращения», — говорит главный вдохновитель и инициатор создания архива Станислав Корляков.

Идея создания чего-то подобного жила с пенсионером всю жизнь. Точнее, всегда было понимание, что память о людях — важна и бессмертна. Детство Станислав Иосифович провел на станции Ферма Пермской области.

По соседству проживала пожилая женщина, которая часто приглашала Станислава в гости и показывала альбомы с фотографиями. Корляков рассказывает, что тогда не понимал, сколько эти фотоальбомы для нее значат. На снимках были изображены ее дети, которые ушли на фронт и не вернулись. Еще у одной соседки с войны не пришли муж и сын.

«И на 9 мая все надевали свои награды, от которых шел звон-перезвон, собирались в бараке, сидели, вспоминали, рассказывали. Через такие встречи и шло впитывание того самого патриотизма. Потом мы переехали в город. У нас на разных этажах жили секретарь военного суда, военный водитель, подполковник с орденом Александра Невского, медсестра с орденом Красного знамени. И нам не нужно было особо никуда ходить, чтобы посмотреть на героев и послушать их истории. Они были частью нашей жизни. Конечно, спасибо школе, нашему советскому кино, может, чуть наивному, но по сути правдивому», — вспоминает в беседе с корреспондентом ФАН автор проекта.

Мама очень часто рассказывала ему о своих родственниках по линии дедушки и бабушки из Большой Сосновы — семь братьев, три сестры было в семье у дедушки, у бабушки — четыре сестры и три брата. Становилось все интересней, поскольку среди самых близких людей были и те, кто в определенное время находились по разные стороны баррикад, например воевали за красных и белых, хотя являлись братьями по крови.

Отец Станислава Иосифовича был призван в армию в 17 лет, а мама и вовсе прошла плен. Все эти события, истории, рассказанные близкими, оставили огромный след в душе Корлякова. И в какой-то момент он понял, что таких людей по всей стране масса, а значит, много и воспоминаний о тех, о ком было бы полезно знать и рассказать. Было принято решение попробовать все систематизировать.

«Меня стало это все больше затягивать. Я начал искать информацию в интернете, на разных площадках и понял, как это сложно, поскольку все разбросано. И нет единого алгоритма. А мне как инженеру хотелось всегда, чтобы была система», — рассказывает Станислав Корляков.

Сайт о жизни: Пенсионер за свой счет восемь лет содержит архив забытых имен ПрикамьяВ итоге на свои же деньги он заказал сайт. Поначалу времени было очень мало. Появилась помощница, не безвозмездно, конечно, но дело сдвинулось. Потом у Станислава Иосифовича возникли проблемы со здоровьем, и он решил полностью посвятить себя сайту. И вот, на протяжении восьми последних лет собеседник ФАН накапливает информацию. Каждый день заносит по семь-восемь биографических справок с фотографиями.

«Сначала я сам ходил в архивы. Переписывал послужные списки, приходил домой, набирал и выставлял. Понял, что это непродуктивно. Приходилось ездить и по Пермскому краю, и в Шадринск, и в Екатеринбург. Посещал музеи, покупал фотографии. Все за свой счет. Представьте, один скан фото — от 30 до 50 рублей. Затем взял на работу четверых человек», — говорит руководитель проекта.

Чтобы облегчить себе поиски, члены команды действовали следующим образом: приходили в архивы и заказывали информацию о фондах земских начальников, Пермского окружного суда, университетов, врачей, фармацевтов, заводчан и т. д. Случается и так, что некоторые дела не выдают из-за плохой сохранности документов.

«Я этого не понимаю и очень переживаю, поскольку как раз из-за плохой сохранности это все и необходимо заносить на электронные носители. Это мы с вами сегодня прочитали, а через пять-семь лет уже не будет этого. Архивы все равно ежегодно списывают дела. И мы не знаем, сколько уже они списали. Сколько это человеческих историй, неизвестных до сих пор, которые мы потеряли? В Германии уже давно все перенесено в электронный вид», — пояснил ФАН Корляков.

К слову, раньше скан фотографии в краевом архиве (ГАПК) стоил 560 рублей. За перенесение на флешку материала брали 60 рублей. Хотя скан фото в любой частной лавочке обойдется в 10–15 рублей, выносить документы никто не даст. Более того, только за право сканировать архив брал 270 рублей (что за право и кто им дал это право, они не объясняли).

«Я помню, что обращался в УФАС по Пермскому краю, где ранее работал сегодняшний губернатор, и с его подачи проводилось расследование, делали запросы в архивы других регионов и потом убрали, слава Богу, хотя бы плату за право сканировать. Представляете, сколько собственных средств уходило ежедневно. Но сегодня в ГАПК другая схема. Фото стоят по-разному в зависимости от количества пикселей, а если фотография до 1919 года — коэффициент плюс четыре, то есть цену умножаем на четыре. А когда я заказываю больше сотни, то еще 1,2. А еще больше — коэффициент 1,4. Хотя я за них, по сути, делаю их работу», — удивляется Станислав Иосифович.

Сайт о жизни: Пенсионер за свой счет восемь лет содержит архив забытых имен ПрикамьяВ итоге у пенсионера на сайт уходит порядка 40–50 тысяч рублей в месяц. Наверное, многие захотят спросить, откуда у него такие деньги. По большому счету, это и не важно в данной ситуации. В конце концов, у него есть дети, которые готовы ему помогать. Важнее то, что сайт «Забытые имена Пермской губернии» известен уже во всем мире. Сюда пишут из США, Канады, Германии, с Филиппинских островов и т. д. с просьбой помочь в расследовании судеб родственников из Прикамья, присылают фотографии и краеведческие статьи.

В это же время местные чиновники и руководители фондов уже много лет твердят создателю сайта про гранты и конкурсы, с подготовкой к которым не особо готовы помочь, но вот порекомендовать — это всегда пожалуйста. Хотя для большинства фондов 40–50 тысяч — не особо большие суммы, а для некоторых и вовсе смешные.

«Первое, что я сделал, когда идея только появилась, — пошел к тем, кто этим занимался, в общество краеведов, например. И вам могу сказать, что это кружки по интересам. Нет абсолютно никакой общей цели. А потом нас спрашивают, почему мы никак не можем визитную карточку для Прикамья сформировать. Потому что работа даже среди тех, кто может найти изюминку, не ведется. Ну, и каждый, конечно, хочет урвать, просто потому что люди сами бедные», — уверен Станислав Иосифович.

У всех районных библиотек есть свой краеведческий отдел, который, в общем, и должен заниматься сбором и хранением информации. В свое время библиотека им. Горького даже создавала сайт «Энциклопедия», на который край выделил несколько миллионов рублей. По тем временам — сумма очень солидная. В итоге при всех возможностях пермский сайт так и не был создан, а организаторы используют питерский портал, за который, кстати, регулярно нужно платить и сегодня.

«Я, например, не понимаю, почему на сайте администрации губернатора нет ничего подобного. Даже вручая звания почетного гражданина, мы зачастую не знаем, за какие заслуги вручаются награды и кто эти люди. «Заслуженного работника» от лица государства вручает губернатор. Но кто они, сколько их в Пермском крае, их специальности? А ведь эти люди уже вошли в историю. Где-то все это есть, просто нужно систематизировать информацию для будущего поколения. По факту, это те, кем мы должны гордиться. Это и есть патриотизм», — рассказал ФАН Корляков.

Сайт о жизни: Пенсионер за свой счет восемь лет содержит архив забытых имен ПрикамьяПришел человек с гражданской позицией — очень здорово, очень приятно, говорят регулярно Станиславу Иосифовичу представители властей.

«Участвуй в грантах, у тебя все получится, убеждают меня они. Но чтобы в них участвовать, мне нужно стать юрлицом, написать устав, зарегистрироваться, сделать печать. Для отчетов, даже «нулевок», нужен бухгалтер, нужны деньги. Я не молодой мальчик уже. И вообще, за что мне в этих конкурсах бороться и с кем, у меня все есть, все готово. Я говорю, берите, давайте заниматься вместе», — объясняет Корляков.

В конце разговора Станислав Иосифович даже предложил корреспонденту ФАН стать директором какой-нибудь некоммерческой организации и вместе поучаствовать в конкурсе.

«Мне не надо должностей и званий. Я просто знаю, как это делается, систематизируется, где и в каких архивах, музеях и библиотеках искать информацию, мне просто нужна сегодня помощь в сохранении исторической памяти для следующих поколений», — резюмировал Станислав Корляков.

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