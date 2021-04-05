Пенсионер восемь лет за свой счет содержит архив забытых имен Прикамья

Сайт «Забытые имена Пермской губернии» регулярно посещают жители 90 стран мира и всех регионов РФ. Команда портала кропотливо и ежедневно собирает информацию о земляках, живших на территории Пермской губернии в разное время.

«За время работы сайт ни разу не получил никаких дотаций — ни от государственных учреждений, ни от коммерческих компаний, несмотря на мои многократные обращения», — говорит главный вдохновитель и инициатор создания архива Станислав Корляков.

Идея создания чего-то подобного жила с пенсионером всю жизнь. Точнее, всегда было понимание, что память о людях — важна и бессмертна. Детство Станислав Иосифович провел на станции Ферма Пермской области.

По соседству проживала пожилая женщина, которая часто приглашала Станислава в гости и показывала альбомы с фотографиями. Корляков рассказывает, что тогда не понимал, сколько эти фотоальбомы для нее значат. На снимках были изображены ее дети, которые ушли на фронт и не вернулись. Еще у одной соседки с войны не пришли муж и сын.

«И на 9 мая все надевали свои награды, от которых шел звон-перезвон, собирались в бараке, сидели, вспоминали, рассказывали. Через такие встречи и шло впитывание того самого патриотизма. Потом мы переехали в город. У нас на разных этажах жили секретарь военного суда, военный водитель, подполковник с орденом Александра Невского, медсестра с орденом Красного знамени. И нам не нужно было особо никуда ходить, чтобы посмотреть на героев и послушать их истории. Они были частью нашей жизни. Конечно, спасибо школе, нашему советскому кино, может, чуть наивному, но по сути правдивому», — вспоминает в беседе с корреспондентом ФАН автор проекта.

Мама очень часто рассказывала ему о своих родственниках по линии дедушки и бабушки из Большой Сосновы — семь братьев, три сестры было в семье у дедушки, у бабушки — четыре сестры и три брата. Становилось все интересней, поскольку среди самых близких людей были и те, кто в определенное время находились по разные стороны баррикад, например воевали за красных и белых, хотя являлись братьями по крови.

Отец Станислава Иосифовича был призван в армию в 17 лет, а мама и вовсе прошла плен. Все эти события, истории, рассказанные близкими, оставили огромный след в душе Корлякова. И в какой-то момент он понял, что таких людей по всей стране масса, а значит, много и воспоминаний о тех, о ком было бы полезно знать и рассказать. Было принято решение попробовать все систематизировать.

«Меня стало это все больше затягивать. Я начал искать информацию в интернете, на разных площадках и понял, как это сложно, поскольку все разбросано. И нет единого алгоритма. А мне как инженеру хотелось всегда, чтобы была система», — рассказывает Станислав Корляков.

В итоге на свои же деньги он заказал сайт. Поначалу времени было очень мало. Появилась помощница, не безвозмездно, конечно, но дело сдвинулось. Потом у Станислава Иосифовича возникли проблемы со здоровьем, и он решил полностью посвятить себя сайту. И вот, на протяжении восьми последних лет собеседник ФАН накапливает информацию. Каждый день заносит по семь-восемь биографических справок с фотографиями.

«Сначала я сам ходил в архивы. Переписывал послужные списки, приходил домой, набирал и выставлял. Понял, что это непродуктивно. Приходилось ездить и по Пермскому краю, и в Шадринск, и в Екатеринбург. Посещал музеи, покупал фотографии. Все за свой счет. Представьте, один скан фото — от 30 до 50 рублей. Затем взял на работу четверых человек», — говорит руководитель проекта.

Чтобы облегчить себе поиски, члены команды действовали следующим образом: приходили в архивы и заказывали информацию о фондах земских начальников, Пермского окружного суда, университетов, врачей, фармацевтов, заводчан и т. д. Случается и так, что некоторые дела не выдают из-за плохой сохранности документов.

«Я этого не понимаю и очень переживаю, поскольку как раз из-за плохой сохранности это все и необходимо заносить на электронные носители. Это мы с вами сегодня прочитали, а через пять-семь лет уже не будет этого. Архивы все равно ежегодно списывают дела. И мы не знаем, сколько уже они списали. Сколько это человеческих историй, неизвестных до сих пор, которые мы потеряли? В Германии уже давно все перенесено в электронный вид», — пояснил ФАН Корляков.

К слову, раньше скан фотографии в краевом архиве (ГАПК) стоил 560 рублей. За перенесение на флешку материала брали 60 рублей. Хотя скан фото в любой частной лавочке обойдется в 10–15 рублей, выносить документы никто не даст. Более того, только за право сканировать архив брал 270 рублей (что за право и кто им дал это право, они не объясняли).

«Я помню, что обращался в УФАС по Пермскому краю, где ранее работал сегодняшний губернатор, и с его подачи проводилось расследование, делали запросы в архивы других регионов и потом убрали, слава Богу, хотя бы плату за право сканировать. Представляете, сколько собственных средств уходило ежедневно. Но сегодня в ГАПК другая схема. Фото стоят по-разному в зависимости от количества пикселей, а если фотография до 1919 года — коэффициент плюс четыре, то есть цену умножаем на четыре. А когда я заказываю больше сотни, то еще 1,2. А еще больше — коэффициент 1,4. Хотя я за них, по сути, делаю их работу», — удивляется Станислав Иосифович.

В итоге у пенсионера на сайт уходит порядка 40–50 тысяч рублей в месяц. Наверное, многие захотят спросить, откуда у него такие деньги. По большому счету, это и не важно в данной ситуации. В конце концов, у него есть дети, которые готовы ему помогать. Важнее то, что сайт «Забытые имена Пермской губернии» известен уже во всем мире. Сюда пишут из США, Канады, Германии, с Филиппинских островов и т. д. с просьбой помочь в расследовании судеб родственников из Прикамья, присылают фотографии и краеведческие статьи.

В это же время местные чиновники и руководители фондов уже много лет твердят создателю сайта про гранты и конкурсы, с подготовкой к которым не особо готовы помочь, но вот порекомендовать — это всегда пожалуйста. Хотя для большинства фондов 40–50 тысяч — не особо большие суммы, а для некоторых и вовсе смешные.

«Первое, что я сделал, когда идея только появилась, — пошел к тем, кто этим занимался, в общество краеведов, например. И вам могу сказать, что это кружки по интересам. Нет абсолютно никакой общей цели. А потом нас спрашивают, почему мы никак не можем визитную карточку для Прикамья сформировать. Потому что работа даже среди тех, кто может найти изюминку, не ведется. Ну, и каждый, конечно, хочет урвать, просто потому что люди сами бедные», — уверен Станислав Иосифович.

У всех районных библиотек есть свой краеведческий отдел, который, в общем, и должен заниматься сбором и хранением информации. В свое время библиотека им. Горького даже создавала сайт «Энциклопедия», на который край выделил несколько миллионов рублей. По тем временам — сумма очень солидная. В итоге при всех возможностях пермский сайт так и не был создан, а организаторы используют питерский портал, за который, кстати, регулярно нужно платить и сегодня.

«Я, например, не понимаю, почему на сайте администрации губернатора нет ничего подобного. Даже вручая звания почетного гражданина, мы зачастую не знаем, за какие заслуги вручаются награды и кто эти люди. «Заслуженного работника» от лица государства вручает губернатор. Но кто они, сколько их в Пермском крае, их специальности? А ведь эти люди уже вошли в историю. Где-то все это есть, просто нужно систематизировать информацию для будущего поколения. По факту, это те, кем мы должны гордиться. Это и есть патриотизм», — рассказал ФАН Корляков.

Пришел человек с гражданской позицией — очень здорово, очень приятно, говорят регулярно Станиславу Иосифовичу представители властей.

«Участвуй в грантах, у тебя все получится, убеждают меня они. Но чтобы в них участвовать, мне нужно стать юрлицом, написать устав, зарегистрироваться, сделать печать. Для отчетов, даже «нулевок», нужен бухгалтер, нужны деньги. Я не молодой мальчик уже. И вообще, за что мне в этих конкурсах бороться и с кем, у меня все есть, все готово. Я говорю, берите, давайте заниматься вместе», — объясняет Корляков.

В конце разговора Станислав Иосифович даже предложил корреспонденту ФАН стать директором какой-нибудь некоммерческой организации и вместе поучаствовать в конкурсе.