Жители Прикамья засняли серьезный пожар в частном секторе

Пермь, 4 апреля. В Лысьве Прикамья местные жители засняли серьезный пожар. На записи видно, как в частном секторе из старой постройки валит густой, черный дым.

«Сегодня в Лысьве на улице Ворошилова загорелся частный дом. На место происшествия выехала служба пожарной охраны. Пожар тушат. О пострадавших пока ничего не известно», — пишут в паблике в социальных сетях очевидцы.

В региональном МЧС ситуацию пока тоже не комментируют.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Прикамье правоохранительные органы проводят проверку после пожара, на котором погибла целая семья.