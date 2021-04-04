Две 17-летние жительницы Прикамья, пропавшие в разное время, вернулись домой

Пермь, 4 апреля. В столице Прикамья успехом завершились поиски двух 17-летних девушек. Первую — Анжелику К. — искали с 20 января.

11-классница бросила учебу и уехала в Ростов-на-Дону, где ее задержали полицейские. Родители уже вылетели за ней. Сегодня Анжелика должна быть дома.

17-летнюю Диану, которая пропала 12 марта в Верещагино Пермского края, также нашли живой. Как рассказали журналистам опекуны девочки, после занятий в колледже она села в машину и уехала.

Причем это далеко не первый раз, когда Диана убегала из дома. Так было и в феврале 2021 года. По словам родственников, девушка регулярно говорила, что хочет свободы.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Перми печально закончились поиски 87-летнего Николая Домрачева. Он ушел из дома еще в начале года.