Четыре человека серьезно пострадали в ДТП на трассе в Прикамье

Пермь, 4 апреля. На трассе Пермь — Березники произошло серьезное ДТП с участием «Мерседес Вито», «Лада Веста» и «Форд Фокус». Есть пострадавшие с повреждениями разной степени тяжести.

Как пояснили ФАН в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, на 171 км водитель Мерседеса по неустановленной пока причине выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя автомобилями.

В полиции добавили, что в результате ДТП пострадали четыре человека. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в столице Прикамья разработан прототип устройства для увеличения обзора водителя благодаря прозрачности передних стоек кузова автомобиля.