Константин Богомолов получит за пермскую постановку «Кармен» 1,3 млн рублей

Пермь, 4 апреля. В столице Прикамья прошла премьера оперы «Кармен» Жоржа Бизе в оригинальной постановке Константина Богомолова. Гонорар режиссера составит 1,3 млн рублей. Дирижер оперы Филипп Чижевский получит 1,5 млн рублей.

Однако это далеко не лидирующие зарплатные позиции в Пермском театре оперы и балета. К примеру, режиссер оперы «Дон Жуан» Марат Гацалов получил около 2,4 млн рублей, а за постановку оперы «Иоланта» — 2,3 млн рублей.

Рекорд театра — Роберт Уилсон, который в 2016 году поставил «Травиату» Верди. И далее за права на использование сценария он получил 6,1 млн рублей, на использование декораций — 5,1 млн рублей, на использование светового дизайна — 3,7 млн рублей.

Самыми дорогими оказались билеты в премьерный день, 3 апреля. В партер можно было попасть за 10-12 тыс. рублей. На следующие спектакли максимальная цена - пять тысяч.

«Такие же цены были на «Жанну на костре» и другие события Дягилевского фестиваля. Это приемлемо для тех людей, кто может себе позволить прилететь на самолете в Пермь, снять гостиницу и пойти в театр. Мы учитываем состав этой аудитории и даем им возможность поддержать театр, чтобы последующие спектакли были более доступны для пермяков», — рассказала в интервью радио «КП» директор по развитию театра Алла Платонова.

Поддержать супруга приехала телеведущая и блогер Ксения Собчак, которая с удовольствием фотографировалась с пермяками и гостями краевого центра.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что существует две версии оперы «Кармен». В первой, премьера которой прошла в Париже в марте 1875 года, музыкальные сцены сопровождают прозаические диалоги. Именно эту версию взяли за основу для постановки на пермской сцене.