Смертность в Прикамье снизилась в первые месяцы 2021 года

Пермь, 3 апреля. По данным Росстата о естественном движении населения РФ в феврале 2021 года, рост смертности в Прикамье снизился по отношению к январю почти в три раза.

В январе 2021 года в Пермском крае умерли 3656 человек, года назад в этом же месяце – 3215 граждан. Рост составил 13,7%. В феврале 2021 года зафиксировано увеличение – 5% по сравнению с этим же периодом прошлого года.

«Показатели Прикамья по росту смертности за январь и февраль 2021 года являются самыми низкими в ПФО, где в среднем увеличение в первый месяц составило 17,4%, во второй — 18,4%. Также показатели Пермского края оказались ниже средних по России, где в январе отмечен рост на 33,9%, в феврале – на 20,6%», — пояснили ФАН в пресс-службе администрации Прикамья.

В региональном правительстве отметили, что факторами, повлиявшими на такие показатели, стали, в том числе, бесплатная выдача лекарств амбулаторным пациентам с COVID-19, возвращение к штатному режиму перепрофилированных коек, выстроенная работа по вакцинации населения.