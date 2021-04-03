Деньги на питание детской футбольной команды присвоила чиновница в Прикамье

Пермь, 3 апреля. В МАУ «Спортивная школа» (ранее - МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа») в Осинском районе Прикамья прошла совместная проверка прокуратуры и Контрольно-счетной палаты городского округа. Основание – исполнение учреждением бюджетного и финансового законодательства.

Из бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни» МАУ были выделены деньги на организацию питания членов осинской команды «Кама».

«Сотрудница администрации района получила указанные средства, однако вместо организации питания спортсменов потратила их на себя. Материалы проверки направлены в Осинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пермскому краю», — подтвердили ФАН в пресс-службе региональной прокуратуры.

В пятницу, 2 апреля, стало известно, что по итогам рассмотрения всех материалов было возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).