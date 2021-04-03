Гаджиев назвал Максима Решетникова одним из виновников развала «Амкара»

Пермь, 3 апреля. ФК «Амкар» прошел регистрацию и готовится подать заявку на участие в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) в сезоне-2021/22. Бывший главный тренер клуба Гаджи Гаджиев сказал в интервью МАТЧ ТВ, что всегда был за возрождение команды.

Гаджиев отметил, что клуб функционировал правильно и ориентировался не только на помощь Пермского края, но пытался зарабатывать сам. «Амкар» после выхода в элиту российского футбола в 2004 году не покидал ее на протяжении 14 лет. Это, по словам тренера, говорит о грамотном подходе в клубе, когда при отсутствии больших денег люди умели правильно работать.

«В 2018 году пришел губернатор (прим. – Максим Решетников), который ничего не понимал в управлении футбольным клубом. Говорил одно — делал другое. Он врал самым натуральным образом», — рассказал Гаджиев.

Он вспомнил, как Решетников пришел на игру «Амкара» с «Зенитом», которую пермяки выиграли. Пообещал команде сохранить ту часть бюджета, которую закрывало правительство Прикамья, но в итоге этого не произошло.

«Пока его не утвердили, он приходил на футбол, а после победы на выборах перестал. Если губернатор отворачивается от команды, то это же делают и другие структуры, в том числе и коммерческие», — отметил Гаджиев.

«Амкар» прекратил свое существование в 2018 году из-за финансовых проблем. Позже клуб был признан банкротом.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что глава Прикамья Дмитрий Махонин заявил, что будет болеть за возрожденный ФК «Амкар»