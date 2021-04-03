Ученые Перми и Кельна работают над предотвращением загрязнения среды при добыче нефти

Пермь, 3 апреля. Ученые Кельнского университета прикладных наук (Германия) и Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) работают над программным комплексом, не имеющим мировых аналогов. С помощью разработки можно будет наиболее рационально использовать природные ресурсы при добыче нефти и газа.

Комплекс представляет собой своеобразный цифровой двойник водных потоков нефтяного месторождения. Он позволит рационально использовать природные ресурсы и минимизировать или предотвратить загрязнение геологической среды.

«За счет умного расходования воды предприятия также смогут сократить энергопотребление без снижения объемов нефтедобычи», – пояснила пресс-службе ПНИПУ доктор технических наук, профессор Лариса Рудакова.

Реализовать проект планируется на средства, выделенные правительством Пермского края – 9 млн рублей на три года, рассказали ФАН в пермском политехе.

Комплекс, в отличие от аналогов, позволит оценивать техническое состояние оборудования. К примеру, система сможет вовремя спрогнозировать процесс коррозии и определить ресурс трубопроводов.

По мнению исследователей, разработка окажется полезной нефтегазодобывающим компаниям. Также ее алгоритмы и модели можно использовать и в других отраслях промышленности, а также для рационального расхода воды в сфере ЖКХ.