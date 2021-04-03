Пропавшего еще в январе пенсионера нашли погибшим в Перми

Пермь, 3 апреля. Закончены поиски 87-летнего Николая Домрачева. Он ушел из дома в Индустриальном районе столицы Прикамья еще в начале года.

«Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким… Просьба снять репосты! Мы не имеем права разглашать конфиденциальную информацию и давать какие-либо комментарии по поводу случившегося!» – написали члены поискового отряда им. Ирины Бухановой.

Подробности пока не сообщают и в полиции.

Поиски пенсионера объявили на следующий день после того, как он не вернулся домой, 24 января 2021 года. Родственники Николая Домрачева предупреждали волонтеров и жителей города, что пожилой мужчина нуждается в медицинской помощи.