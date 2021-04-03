Строительство миллиардной транспортной развязки в Перми начнется к концу года

Пермь, 3 апреля. Проект автомобильной трассы ТР-53 «Переход ул. Старцева – пр. Октябрят – ул. Целинная» направлен на государственную экспертизу. Разработкой проектно-сметной документации (ПСД) занималось АО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург».

Как пояснили журналистам в Минтрансе Прикамья, строительство первой очереди, которая соединит несколько отдаленных районов Перми, может начаться уже в конце 2021 года.

Срок прохождения госэкспертизы составит 3 месяца. Затем проведут торги по выбору подрядчика для строительно-монтажных работ (также около 3 месяцев). Далее начнется возведение трассы.

Ранее финансирование первого этапа из краевого бюджета одобрил глава Прикамья Дмитрий Махонин. Стоимость строительства всей трассы предварительно оценивается в 10,7 млрд рублей.

«Реализация первого этапа облегчит транспортную доступность для жителей м/р Висим, регулярно выезжающих в центр города. За два года мы должны его сделать. После займемся поиском финансирования для продолжения стройки. Проект дорогой, но он в числе приоритетных для краевой столицы», – говорил Дмитрий Махонин.

ТР-53 – четырехполосная магистраль. Протяженность всей трассы – 8,7 км. Реализация всего проекта рассчитана до 2029 года.