Пермский бизнесмен оставил 80 человек без дверей

Пермь, 3 апреля. Жители Свердловского района столицы Прикамья массово написали заявления в полицию. В жалобах они сообщают, что в отношении них совершены мошеннические действия.

В ходе проверки было установлено, что в 2020 году индивидуальный предприниматель (ИП) заключил с потерпевшими договоры на поставку дверей. Согласно договору купли-продажи, продукция должна была быть поставлена клиентам не более чем через 45 дней. Однако обязательства не выполнены до сих пор.

«На данный момент в полицию обратились уже около 80 потерпевших. Общий ущерб превысил 3 млн рублей. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело», — сообщили ФАН в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

На данный момент ИП избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Сейчас рассматривается вопрос о наложении ареста на имущество бизнесмена.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что по итогам пандемийного 2020 года на 10% сократилось число субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных на территории Прикамья. При этом значительно выросло количество самозанятых, большинство из которых бывшие ИП.