Прикамские журналисты просят считать видео со сходом снега «обращением в прокуратуру»

Пермь, 3 апреля. С крыши здания администрации Кудымкара в Прикамье на женщину обрушился настоящий снежный сугроб. По информации ряда СМИ, это была местная чиновница.

На видео видно, как женщина выходит из здания мэрии, делает несколько шагов и на нее сходит снег и сбивает ее с ног. К ней подбегают прохожие и помогают подняться.

Руководитель подрядчика по обслуживанию здания администрации Ирина Половникова в разговоре с журналистами заявила, что пострадавшая все выдумала, и свидетельскими показаниями не подтверждается, что именно на нее упала глыба.

Зато глава Юрлинского муниципального округа Татьяна Моисеева подтвердила падение снега на свою подчиненную.

«Просим считать данную публикацию официальным обращением в Юрлинскую районную прокуратуру», — написано в посте в соцсетях журналисты «Парма-Новости».

У пострадавшей зафиксированы сотрясение мозга и ушибы. Сейчас она находится на больничном.

«По информации администрации Юрлинского муниципального округа, действительно, к сожалению, ответственный специалист упустила проведение данных работ, за что привлечена к дисциплинарной ответственности», — сообщили в комментариях к посту специалисты краевой администрации.

По данному факту в настоящее время проводится проверка.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что во вторник, 30 марта, в Кудымкаре двух девочек засыпало снегом с крыши дома. Случайные очевидцы лопатами откапывали детей.