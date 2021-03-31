Двухлетний ребенок выжил после падения из окна в Перми

Пермь, 31 марта. В столице Прикамья из окна многоквартирного дома выпала маленькая девочка. Она жива и находится в больнице.

Инцидент произошел во вторник, 30 марта, в м/р Закамск. Двухлетняя девочка, по предварительным данным, выпала из открытого окна третьего этажа.

В Министерстве здравоохранения журналистам рассказали, что ребенок находится в отделении травматологии-ортопедии в стабильном состоянии, средней степени тяжести. Ее жизни ничего не угрожает.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Березниках Пермского края суд постановил изъять из семьи троих детей и передать их органам опеки и попечительства.