Работодатели с трудоустроенными инвалидами получат субсидии в Прикамье

Пермь, 31 марта. Центр занятости Прикамья выберет работодателей, которые получат субсидии на организацию комфортных условий труда сотрудникам с ограниченными возможностями здоровья. В пресс-службе краевой администрации напоминают, что трудоустройство инвалидов является обязанностью компании или предпринимателя.

«Согласно закону «О квотировании рабочих мест для граждан, испытывающих трудности в поиске работы», работодателям, у которых трудятся более 50 человек, необходимо принять не менее 2% кадров с инвалидностью от среднесписочной численности персонала», — пояснили ФАН в администрации губернатора Прикамья.

Размер субсидии на возмещение расходов на оборудование и оснащение рабочих мест для инвалидов равен фактически понесенным расходам, но не выше 73 тыс. рублей на каждое место, пояснили в региональном Минсоцразвитии.

С 1 июня 2021 года вступает в силу норма закона, согласно которой квота для приема на работу инвалидов считается выполненной, если на все созданные для этой категории рабочие места официально трудоустроены люди с ограниченными возможностями здоровья. В случае высвобождения рабочего места квота для трудоустройства инвалидов должна быть закрыта в течение полугода.

Для участия в конкурсных процедурах необходимо:

— отсутствие налоговых задолженностей и других невыполненных финансовых обязательств;

— не находиться в процессе реорганизации;

— быть юридическим лицом РФ;

— зарегистрированным в Пермском крае.

В 2021 году конкурсный отбор состоится не позднее 10 апреля и 1 июля. О начале отбора будет объявлено дополнительно на официальном сайте Центра занятости населения.