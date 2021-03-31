Депутаты Пермской гордумы предложили уволиться главе «Пермгорэлектротранса»

Пермь, 31 марта. Депутат Пермской городской думы Вероника Куликова попросила рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности руководителя МУП «Пермгорэлектротранс» Александра Дербенева.

«Неоднократно приходилось вступать в дискуссию с чиновниками мэрии по вопросам ликвидации городских троллейбусов и дорогостоящей инфраструктуры электротранспорта. Выясняется, им было за что сражаться. Оперативно демонтированная контактная сеть продавалась по заниженной цене, а когда речь зашла о проверке, то в кассу предприятия руководством внезапно были внесены значительные средства – 2,5 млн рублей», — написала Куликова в посте в социальной сети.

В ходе недавней полицейской проверки выяснилось, что в 2020 году МУП «Пермгорэлектротранс» продал контактную сеть, как отходы цветных металлов по заниженной цене. В результате муниципальное предприятие недополучило более 2,5 млн рублей.

Во вторник, 30 марта, депутат Пермской гордумы Илья Лисняк также рассказал в соцсетях, что ровно такую же сумму в кассу предприятия внес лично Александр Дербенев.

«Поскольку умысел на хищение в данном случае доказать крайне непросто, а ущерб возмещен, полиция приняла решение отказаться от возбуждения уголовного дела. Решение спорное, но не мое», — написал Лисняк.

Однако уже в среду, 31 марта, депутат поделился информацией, что в Мотовилихинском отделе МВД сообщили, что деньги в кассу внес не директор предприятия, а начальник по снабжению Сергей Гончаров.

«Эти вновь поступившие уточнения не отменяют ни одного из поставленных в предыдущем посте вопросов, скорее добавляют новые. Что за подпольные миллионеры Корейко работают простыми начальниками отдела на муниципальном предприятии?», — поинтересовался Лисняк.

Вероника Куликова написала, что после обнародованных результатов проверок КСП и правоохранительных органов следует поставить вопрос об увольнении руководителя МУП «Пермгорэлектротранс».