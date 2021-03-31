Трех малолетних братьев изъяли из многодетной семьи приставы Прикамья

Пермь, 31 марта. В Березниках суд постановил изъять из семьи троих детей и передать их органам опеки и попечительства. Как пояснили ФАН в пресс-службе УФССП Прикамья для братьев шести, 10 и 14-ти лет переезд из родного дома был просто необходимой мерой.

Судебные приставы по городу Березники и Усольскому району наткнулись на пугающую картину, когда пришли в дом местной жительницы, которая абсолютно пренебрегала своими обязанностями, такими как: создание благоприятных условий для воспитания детей, их медицинское обследование, организация образовательного процесса и другое.

«К 25 годам она родила уже третьего ребенка. Регулярно сидела дома. Семью пытался обеспечить муж, однако условия их жизни оставляли желать лучшего. Материальные трудности стали не единственной проблемой. Хуже всего было то, что в доме воцарилась пугающая антисанитария», — рассказали ФАН в региональной ССП.

Когда представители исполнительной власти появились на пороге дома, многодетная мама спокойно собрала и отдала детей.

Последние годы количество документов по изъятию детей в Прикамье увеличилось. В краевой службе судебных приставов напоминают, что родители, которых не лишили прав, а только ограничили в них, имеют шанс все исправить. В это время госорганы обеспечат ребенку безопасные условия жизни.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Перми сотрудники полиции и органов опеки на протяжении продолжительного времени пытались попасть в дом к пенсионерке. Соседи рассказали, что пожилая женщина фактически удерживает 11-летнюю внучку.