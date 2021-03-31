Районные администрации в Перми нарушили закон о конкуренции при уборке дворов

Пермь, 31 марта. Администрацию Мотовилихинского района столицы Прикамья заподозрили в нарушении закона о конкуренции. Чиновники рассылали управляющим компаниям (УК) и ТСЖ предложения заключить договоры на содержание придомовых территорий с конкретным подрядчиком ООО «СУ-157».

Таким образом администрация создала преимущественные условия деятельности отдельному хозсубъекту, что «привело или могло привести к ограничению конкуренции на соответствующем товарном рынке», пояснили ФАН в пресс-службе Пермского УФАС России.

Закон о защите конкуренции запрещает органам власти осуществлять действия, которые не допускают, ограничивают или устраняют конкуренцию.

«Когда органы власти направляют ТСЖ и УК предложения заключить договоры с конкретными подрядными организациями на уборку снега или оказание иных услуг по содержанию территорий, действия чиновников нарушают антимонопольные запреты», — рассказал журналистам начальник отдела контроля органов власти пермского УФАС Марк Раев.

В итоге антимонопольное ведомство выявило в действиях администраций Мотовилихинского и Свердловского районов Перми признаки нарушения ч. 1 ст. 15 Закона о защите конкуренции. Районным властям выдано предупреждение, которое должно быть исполнено до 15 апреля 2021 года.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Пермское УФАС России после проверки прокуратуры Прикамья выяснило, что энергоснабжающая компания ОАО «МРСК Урала» незаконно нарушала сроки установки электросчетчиков. В некоторых случаях потребители были вынуждены полгода ждать подачи электроэнергии.