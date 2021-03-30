Уголовное дело на директора социального такси, перевозящего инвалидов, завели в Перми

Пермь, 30 марта. В столице Прикамья возбуждено уголовное дело за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере (ч. 1 ст. 171 УК РФ). Основным фигурантом дела является директор социального такси.

ООО «Социальное такси «Ангел»» осуществляет перевозку инвалидов в Перми уже на протяжении 6 лет. Это является условием государственных контрактов, заключенных с территориальным управлением Минсоцразвития Пермского края.

«До настоящего времени обществом не получены разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Прикамье. К управлению автомобилями допускаются лица, имеющие медицинские противопоказания. При этом за 2019-2020 годы ООО за осуществление перевозки инвалидов получен доход в размере более 2,5 млн рублей», — рассказали ФАН в пресс-службе краевой прокуратуры.

В отношении фирмы возбуждено дело об административном правонарушении за осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ). Пермский Арбитраж привлек «Социальное такси «Ангел» к административной ответственности в виде штрафа.

«В отношении двух водителей, имеющих противопоказания к вождению, прокуратурой района в суд направлены исковые заявления с требованием прекратить их право управления транспортными средствами. Решением суда требования прокурора удовлетворены в отношении одного из мужчин, рассмотрение второго иска продолжается», — пояснили в прокуратуре.

По результатам прокурорской проверки отделом дознания Отдела полиции №4 УМВД Перми возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере).